Львов, Украина, 23 июля, 2018, 09:00 — ИА Регнум. Украинская проводница во Львове отказалась подчиняться требованиям пассажира обслуживать его на украинском языке, сообщает 23 июля УНИАН.

Цитата из кф «Тарас Бульба». реж Владимир Бортко. 2009. Россия, Украина, Польша Битый украинец

Согласно сообщению, в поезде, следующем из Николаева в Ивано-Франковск, один из пассажиров стал требовать обслужить его на украинском языке: предоставлять свой билет по просьбе проводницы, говорящей на русском, националист отказался. В ответ на хамство проводница также отказалась обслуживать пассажира на украинском языке.

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Напомним, несмотря на абсолютное большинство граждан Украины, которые разговаривают и думают на русском языке, украинские националисты требуют, чтобы русский язык был вовсе запрещен на Украине, а государственным языком был только украинский.