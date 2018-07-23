Порт-о-Пренс, 23 июля, 2018, 08:59 — ИА Регнум. Правительство Японии пожертвовало $20 млн на строительство начальных школ в Гаити, сообщает агентство Prensa Latina 23 июля.

(сс) 12019 Дети

Власти двух стран подписали соглашение о взаимопонимании, согласно которому в шести коммунах Гаити будут построены 12 школ. Здания школ будут сейсмоустойчивы и соответствовать нормам безопасности, предусмотренным в связи с риском штормов и ураганов. Школы должны быть готовы к сентябрю следующего года.

Расширение доступа к образованию является одним из приоритетов правительства президента Жовенеля Моиза, которое обещало построить 15 тыс. классных комнат в течение срока своих полномочий до 2022 года. Гаити — одна из самых бедных стран Карибского бассейна, страдающая от нестабильности и частных стихийных бедствий.