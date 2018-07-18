Москва, 23 июля, 2018, 08:58 — ИА Регнум. В Москве уже с середины начавшейся рабочей недели синоптики прогнозирует 30-градусную жару. По данным Гидрометцентра, уже с 25 июля воздух в дневные часы будет прогреваться до 29 градусов, а к выходным — до 34 градусов.

Дарья Антонова ИА REGNUM В Москве лето

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Погода в Москве обещает быть малооблачной, осадков не предвидится. Регион будет находиться под влиянием антициклона. Отмечается, что период такой жаркой погоды будет самым длительным с начала сезона.

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Добавим, что сегодня, 23 июля, в Москве при облачной с прояснениями погоде местами пройдут кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха в Москве составит 22−24 градуса, по области 20−25.