Москва, 23 июля, 2018, 09:28 — ИА Регнум. Москвичка Анна Р. начала гражданскую компанию за сокращение сроков беременности с 9 месяцев до 7. Соответствующую инициативу Анна разместила на сайте петиций Change.org, обеспокоенную москвичку уже поддержали 8 тысяч 841 человек, сообщает 23 июля корреспондент ИА REGNUM.

Василий Максимов. Мечты о будущем. 1868

«Мы, граждане Российской Федерации, требуем от правительства поставить отечественной медицине срочную задачу снизить срок беременности российских женщин с 9 месяцев до 7», — говорится в петиции.

Обеспокоенная вопросами демографии женщина посчитала, что увеличить рождаемость и преодолеть очередной демографический спад можно, снизив сроки вынашивания плода. Из духа петиции можно сделать вывод о том, что многих женщин останавливает столь длительный срок беременности, и, если его сократить на два месяца, это многих сподвигнет на рождение ребенка.

Вера в российскую науку, позволяет Анне не только утверждать, что подобное сокращение возможно, но и требовать, чтобы светила отечественной науки и медицины приложили все усилия для того, чтобы безболезненно уменьшить срок беременности российских женщин до 7 месяцев и тем самым помогли восстановить население России.

В своем отношении к проблемам демографии и возможностям российской науки Анна оказалась не одинока. Данную позицию разделяют еще почти восемь с половиной тысяч человек, подписавших петицию. Все эти люди требуют от президента Российской Федерации, Министерства здравоохранения и российских ученых и врачей «разработать безвредный способ уменьшить сроки беременности до 7 месяцев, что позволит кратно увеличить население страны и справиться с проблемами демографии».

Безусловно, граждане имеют право на свободное выражение мнений, но, как представляется, демографические проблемы России находятся в социально-экономической плоскости, а отнюдь не в медицинской, как это представляется Анне Р. Чтобы повысить рождаемость, государству в первую очередь стоило бы позаботиться о строительстве садов и яслей, решить вопросы трудоустройства и справедливой оплаты труда.

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