Украина, 21 ноября, 2007, 18:33 — ИА Регнум. Министр природных ресурсов РФ Юрий Трутнев поручил Росприроднадзору обратиться в суды Самарской, Московской, Ульяновской и Ростовской областей с исками к компаниям-судоволадельцам. Как сообщили сегодня, 21 ноября, ИА REGNUM в пресс-службе Министерства природных ресурсов РФ ( МПР ), эта работу, по словам министра, должна быть закончена до конца недели.

В исковых заявлениях должны содержаться требования о взыскании ущерба, причиненного окружающей среде в результате аварии в Керченском проливе. Такое поручение министр дал по итогам состоявшегося в МПР России совещания, на котором специалисты Росприроднадзора доложили Юрию Трутневу о работе по устранению последствий шторма в Азовском и Черном морях.

Кроме того, Трутнев поручил Росприроднадзору представить предложения о дополнительных мерах по минимизации последствий загрязнения акватории Керченского пролива и побережья Азовского моря. Напомним, на совещании специалисты Росприроднадзора доложили Трутневу об итогах расчета суммы ущерба, нанесенного окружающей среде в результате крушения нескольких судов 11 ноября в Керченском проливе. Эта работа проводилась в течение последней недели в соответствии с поручением председателя правительства Российской Федерации Виктора Зубкова .

По подсчетам Росприроднадзора МПР России, эта сумма составила около 6,5 млрд. рублей. Ущерб, в результате попадания в море более 3 тыс. тонн мазута с танкера " Волгонефть-139 " (владелец ОАО "Пароходство "Волготанкер"), составил почти 6,1 млрд. руб. Ущерб, причиненный окружающей среде в результате разлива запасов топлива с судов (в общей сложности в акваторию попало более 45 тонн ГСМ), составил от судна "Ковель" (судовладелец ООО "ПЭФ "Волгаремфлот") - 55,9 млн. руб., "Нахичевань" (ООО "ДонДизельСервис") - 41,2 млн. руб., "Вольногорск" (ООО "Порт Тураево") - 49,9 млн. руб. Экологический ущерб, нанесенный в результате попадания с сухогрузов в акваторию гранулированной серы (более 6,5 тысяч тонн), составил: "Ковель" - 47,4 млн. руб., "Нахичевань" - 58,3 млн. руб., "Вольногорск" - 60 млн. руб. Кроме того, "сумма ущерба, в результате загрязнения почв косы Чушка, оценена в размере 21,6 млн. рублей".

По итогам совещания Юрий Трутнев поручил Росприроднадзору обратиться с исками в суд по месту нахождения компаний-судовладельцев для взыскания в пользу государства ущерба, причиненного окружающей среде. МПР России будет просить суд привлечь в качестве соответчиков по данным делам страховые компании.