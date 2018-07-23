Минприроды предъявит иски к судовладельцам, чьи суда потерпели крушения в Керченском проливе
Украина, 21 ноября, 2007, 18:33 — ИА Регнум. Министр природных ресурсов РФ
В исковых заявлениях должны содержаться требования о взыскании ущерба, причиненного окружающей среде в результате аварии в Керченском проливе. Такое поручение министр дал по итогам состоявшегося в МПР России совещания, на котором специалисты Росприроднадзора доложили Юрию Трутневу о работе по устранению последствий шторма в Азовском и Черном морях.
Кроме того, Трутнев поручил Росприроднадзору представить предложения о дополнительных мерах по минимизации последствий загрязнения акватории Керченского пролива и побережья Азовского моря. Напомним, на совещании специалисты Росприроднадзора доложили Трутневу об итогах расчета суммы ущерба, нанесенного окружающей среде в результате крушения нескольких судов 11 ноября в Керченском проливе. Эта работа проводилась в течение последней недели в соответствии с поручением председателя
По подсчетам Росприроднадзора МПР России, эта сумма составила около 6,5 млрд. рублей. Ущерб, в результате попадания в море более 3 тыс. тонн мазута с танкера "
По итогам совещания Юрий Трутнев поручил Росприроднадзору обратиться с исками в суд по месту нахождения компаний-судовладельцев для взыскания в пользу государства ущерба, причиненного окружающей среде. МПР России будет просить суд привлечь в качестве соответчиков по данным делам страховые компании.