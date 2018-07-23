Пермь, 23 июля, 2018, 08:18 — ИА Регнум. В Пермском крае по факту гибели школьницы в Краснокамске, вокруг которого возник большой резонанс, возбудили ещё одно уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону. Силовикам предстоит определить виновных должностных лиц, которые допустили преступную халатность.

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По версии следствия, работники системы профилактики ненадлежащим образом исполняли свои должностные обязанности, своевременно не выявили обстоятельства, свидетельствующие о необходимости изъятия у матери несовершеннолетней в целях обеспечения безопасности её жизни и здоровья, что привело к смерти подростка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Краснокамске утром 16 июля бригада скорой помощи констатировала смерть 14-летней девочки. Медики прибыли в квартиру, где проживала семья, по вызову матери. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Между тем смертельный случай получил широкую огласку и вызвал бурное обсуждение. В СМИ и соцсетях появилась информация о том, что девочку морили голодом и ребёнок скончался от истощения. Сейчас в рамках уголовного дела причину смерти устанавливают эксперты.

Мать утверждает — дочери кто-то сказал, что она толстая, и девочка сама приняла решение похудеть. Однако соседи слышали крики из квартиры — подросток просил еду, но получал отказ. Семья не состояла на учёте в качестве неблагополучной. Хотя окружающие отметили на признаки, указывающие на проблемное финансовое состояние. Например, мать ходила в одной и той же одежде. Школа собрала деньги на похоронную одежду для ребёнка, поскольку девочка почти год ходила в одном и том же свитере и брюках, сообщают информресурсы.

Председатель ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова считает, что если бы семья была асоциальной, то девочка на протяжении всей жизни выглядела бы истощённой. Она не исключает, что у ребёнка было заболевание, а мать не обратилась за помощью. В данной ситуации нельзя снимать ответственность с органов, которые должны были оперативно отреагировать на явные изменения состояния школьницы.