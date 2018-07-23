Киев, 23 июля, 2018, 08:09 — ИА Регнум. Украина за пять месяцев 2018 года увеличила экспорт мяса птицы в Евросоюз на 90% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает 23 июля «Укринформ».

Тарас Гапоненко. В птичьем городке. 1959

Согласно сообщению, Киев экспортировал 50,1 тыс. тонн мяса птицы в ЕС за январь-апрель 2018 года. Таким образом, Украина вышла на третье место в мире среди экспортеров мяса птицы в Евросоюз, уступив только Таиланду и Бразилии, которые поставляют в ЕС примерно в два раза больше мяса птицы. При этом за указанный период Таиланд нарастил экспорт курятины в ЕС на 13,2%, а Бразилия — уменьшила на 41,9%.

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Напомним, по мнению экспертов, Украина превращается в «сырьевой придаток» для ЕС, теряя возможность экспортировать товары промышленного производства.