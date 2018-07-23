Торонто, Канада, 23 июля, 2018, 08:10 — ИА Регнум. Несколько человек получили тяжелые ранения во время стрельбы в канадском городе Торонто, передает немецкий телеканал N-TV со ссылкой на местные СМИ.

Geoffrey Fairchild Стрельба

Около десяти человек, в том числе ребенок, были госпитализированы вечером 22 июля после стрельбы на оживленной улице. Полиция сообщила о смерти стрелка.

Уточняется, что инцидент произошел в районе Greektown. Мотивы преступления выясняются.