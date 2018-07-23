Москва, 23 июля, 2018, 07:48 — ИА Регнум. В России за последние пять лет впервые сократилась доля граждан с доходами ниже прожиточного минимума. Эта тенденция подтверждается в докладе Минтруда РФ. Так, согласно данным Росстата, в 2017 году доходы ниже прожиточного минимума получали 13,2% населения Российской Федерации, или 19,3 млн человек. По сравнению с 2016 годом количество бедных граждан в России изменилось незначительно — всего 0,1% (с 19,5 млн до 19,3 млн граждан).

Бедность

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Для сравнения: с 2012 года доля людей с низкими доходами составляла 10,7%, показатель поступательно рос, а затем стабилизировался на отметке 13,3% в 2015—2016 годах.

В докладе Минтруда уменьшение количества бедных людей связывают с государственной помощью на основе социального контракта, пишет газета «Известия». Федеральные и региональные ведомства содействуют людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в поиске работы, получении первого или дополнительного профессионального образования, открытии своего дела или ведении подсобного хозяйства.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России количество бедного населения — тех, кому не хватает денег ни на продукты, ни на одежду — за последние три года немного снизилось, с 25% до 22%. Таковы данные Национального агентства финансовых исследований (НАФИ). При этом возросло число людей, причисляемых к «предсреднему классу», с 41% в 2015-м до 46% в 2017 году. А вот количество наименее обеспеченных граждан РФ, тех, кому хватает денег на продукты, но не хватает на одежду, практически не изменялось: в 2015 году — 7%, в 2017 году — 5%

Напомним, ещё в IV квартале 2017 года прожиточный минимум для всего населения составлял 9786 рублей, а с 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда был приравнен к прожиточному минимуму трудоспособного населения за II квартал 2017 года и сейчас составляет 11 163 рубля.