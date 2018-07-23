Горно-Алтайск, 23 июля, 2018, 07:26 — ИА Регнум. Власти Республики Алтай торжественно открыли пляж на Манжерокском озере, осуществив за 70 миллионов федеральных рублей его очистку. Но если посмотреть техническое задание по данному проекту на сайте Госзакупок, то станет понятно: даже после того, как подрядчик расчистит озеро, а также впадающий в него ручей Озёрный и осуществит берегоукрепительные работы (до 1 октября 2018 года), класс качества воды в Манжерокском перейдёт всего лишь из категории 3 «Б» (очень грязные воды) в категорию 3 «А» (грязные и загрязненные воды), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Республики Алтай Пляж на Манжерокском озере

Этот деликатный нюанс губернатор Александр Бердников обошёл, заявив на открытии пляжа буквально следующее:

«Сейчас вода ещё не идеально светлая и чистая после всех проведённых работ, понадобится зима, чтобы все улеглось и отстоялось, но главное уже сделано, озеро имеет санитарно-эпидемиологическое заключение — водоем соответствует санитарным нормативам».

Вся остальная его речь была выстроена в весьма мажорных тонах. Вспомнил глава Алтая и народную артистку СССР Эдиту Пьеху, воспевшую село Манжерок, рядом с которым расположено озеро, и поручение Владимира Путина:

«Вот этот благоустроенный современный пляж открыт в соответствии с поручением Президента — это сделано для людей, для жителей и гостей этого прекрасного места».

Плата за пользование пляжем на Манжерокском взиматься не будет, а зарабатывать на туристах там намерены за счет проката шезлонгов, катамаранов и детских аттракционов.

Депутат Майминского районного Совета депутатов, директор Манжерокской средней школы Альбина Кулькова поблагодарила главу региона за благоустройство пляжа, так как «появилось красивое место, где можно отдохнуть всей семьей, провести досуг с пользой».

Между тем некоторые экологи уже обратили внимание, что вместе с организацией сомнительной чистоты «красивого места», Манжерокское потеряло редкий вид водяного ореха.

«На озере Манжерокском полным ходом идет «реабилитация». 3 июля в юго-западной части озера, где в 2017 году мы отмечали несколько десятков растений, ни одной розетки водяного ореха гребенчатого не обнаружено. Прозрачность воды — 2 см. Переживет ли чилим «реабилитацию»? Водяной орех гребенчатый был описан из озера Манжерокское, и это озеро — единственное местообитание данного вида чилима», — написала на своей странице старший научный сотрудник Центра водноэкспедиционных исследований Института водных и экологических проблем СО РАН Лаура Киприянова.

Судя по всему, прав алтайский орнитолог Алексей Эбель, который, в частности, отметил:

«Похоже, на озере полностью уничтожена популяция реликтового вида водяного ореха-чилима: только здесь рос отдельный вид — чилим пятнистый. Уже две группы специалистов по водным растениям не смогли его здесь найти в этом году. Ещё в этой «грязи» (иле) обитали личинки трёх видов краснокнижных стрекоз, которые встречались только здесь на Алтае. Хотя, кому они интересны эти стрекозы и чилим — пляж-то важнее».

И действительно, губернатор Александр Бердников на открытии пляжа заявил:

«Инфраструктура развлечений будет постоянно развиваться и «рассчитана на любой возраст, на любой кошелек».

В ближайшее время на Манжерокском планируется обустроить веревочный парк-аттракцион, а также организовать культурно-оздоровительный центр для детей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, реабилитацию Манжерокского озера власти Республики Алтай начали в апреле 2018 года. Положительное заключение государственной экологической экспертизы проект получил в 2017 году, что позволило включить его в федеральную программу «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации с 2012—2020 годах» и получить финансирование из федерального бюджета в размере 72 млн рублей.