Курган, 23 июля, 2018, 07:10 — ИА Регнум. В Курганской области пришел в упадок объект, построенный в память о героях Великой Отечественной войны. Речь идёт о «Колодце памяти», расположенном в селе Целинное на улице Советской.

Goloscelinnika.ru Так выглядит мемориальная доска на «Колодце памяти» в Зауралье

Колодец был превращен в мемориал в начале 2000-­х годов. Источник был освящён служителем храма архангела Михаила отцом Александром. На колодце установили мемориальную доску с надписью:

«Не померкнет слава земляков, отдавших жизни за родное Отечество в годы Великой Отечественной войны и военных конфликтов».

Через 15 лет «Колодец памяти» олицетворяет собой яркий пример бесхозяйственности.

«Сегодня, если вы будете проезжать мимо знаменитого колодца, то не заметите его, даже несмотря на то, что стоит он на пригорке. Со всех сторон его обступили стебли жалящей крапивы, высотой почти с человеческий рост. Краска на штакетнике, которым ограждён колодец, облупилась», — пишет районная газета «Голос целинника».

Мемориальная доска оказалась вырванной и брошенной в заросли бурьяна. Надпись на доске практически стёрлась.

Goloscelinnika.ru «Колодец памяти» пришел в упадок

ИА REGNUM уточняет, что с Великой Отечественной войны не вернулось 3318 жителей Целинного района Курганской области.