Чита, 23 июля, 2018, 06:13 — ИА Регнум. Забайкалье продолжает борьбу с наводнением. В восстановлении жилья и поврежденных водой объектов инфраструктуры задействованы более 1600 человек, поддержку получили более четырех тысяч граждан, сообщает сегодня, 23 июля, ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

Правительство Забайкальского края Последствия наводнения в Забайкалье, разрушенная дорога

Основные усилия ремонтных бригад направлены на восстановление дорог, уборку мусора и откачку воды. Уже ликвидировано более 29 километров размывов, отсыпано 3340 метров защитных полос, углублено более 1700 метров водоотводов.

Вода откачана из 296 домов и 259 придомовых территорий, а мусора собрано и вывезено на полигоны бытовых отходов более 700 кубометров.

«Всего к ликвидации последствий паводка привлечено 1615 человек и 469 единиц техники. В готовности к переброске спасателей и эвакуации населения находится четыре вертолета Ми-8, два из которых от МЧС России», — отметили спасатели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Забайкалье длится уже третью неделю. Из-за месяца проливных дождей в ночь на 8 июля реки вышли из берегов и затопили семь территорий, в том числе, столицу края — Читу. Это произошло 9 июля, но многие дома и приусадебные участки до сих пор находятся в воде. В регионе введен режим ЧС.