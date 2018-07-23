Нижний Новгород, 23 июля, 2018, 04:33 — ИА Регнум. Участок под старейшим мукомольным заводом Нижнего Новгорода, вокруг которого развивается конфликт, из частных рук частично вернули на баланс государства. Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил часть требований Управления Росимущества к министерству инвестиций, земельных и имущественных отношений региона и московскому ООО «Спектр» из Москвы и вернул на баланс Российской Федерации свыше 1 тыс. кв. м из 71,8 тыс. кв. м. На возвращённом участке после заключения сделки был обнаружен объект ГО и ЧС, что и стало основанием для иска. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение месяца с момента принятия, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Bestalex Заброшенный мукомольный завод. Нижний Новгород

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Напомним, в 2012 году ООО «Спектр», единственным участником которого является компания, зарегистрированная на Кипре, приобрело земельный участок общей площадью 71 823 кв. м под Нижегородским мукомольным заводом №1, который является старейшим в регионе и отсчитал уже почти 140 лет. Второй стороной по сделке выступало министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений области. В 2018 году Управление Росимущества усмотрело в сделке шестилетней давности нарушение — на участке обнаружился объект ГО и ЧС. На основании этого 1 февраля 2018 года ведомство подало иск о признании договора купли-продажи недействительным и истребовании земельного участка. Третьми лицами без собственных требований выступали прокуратура области, Управление Росреестра по области, ГУ МЧС России по Нижегородской области и инициативная группа работников ГК «Нижегородский мукомольный завод». Одновременно с иском ведомство потребовало наложить обеспечительные меры в виде запрета проводить регистрацию права собственности или перехода прав на спорный участок на улице Интернациональная, 96 в Нижнем Новгороде. Свои требования истец объяснил необходимостью предотвращения «причинения значительного ущерба Российской Федерации». Ходатайство удовлетворили, так как доводы второй стороны «о несоразмерности площади земельного участка под объектом защитного сооружения гражданской обороны» и «о негативных последствиях для общества в виде значительных убытков» суд не убедили. Обжаловать обеспечительные меры ответчик в лице ООО «Спектр» не смог.

18 июля 2018 года суд рассмотрел иск и частично удовлетворил его. Мотивировочная часть решения пока не изготовлена, поэтому аргументы суда неизвестны. В результативной части решения отмечается, что договор купли-продажи от 2 апреля 2012 года признается недействительным частично.

«Признать недействительным договор купли-продажи от 02.04.2012 года №1779-ЗУ земельного участка общей площадью 71 823 кв. м с кадастровым номером 52:18:0030094:182 в части земельного участка площадью 1 016 кв. м с кадастровым номером 52:18:0030094:216, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Н. Новгород, ул. Интернациональная. Истребовать из владения общества с ограниченной ответственностью «Спектр» (ИНН: 7 716 643 855; ОГРН 109 746 356 806), г. Москва, в пользу Российской Федерации земельный участок площадью 1 016 кв. м с кадастровым номером 52:18:0030094:216, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Н. Новгород, ул. Интернациональная», — отмечается в определении суда, которое пока не вступило в законную силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сам завод, более 40 объектов недвижимости которого арендовало ООО «Первая мельница», испытывает сложности. Арендатор и арендодатель не сошлись в размере арендной платы, и теперь арендатор пытается с боем вывезти оборудование. Его часть компания успела уже продать, и в дело оказалось втянуто новое предприятие, созданное около полугода назад — ООО «Горьковский мукомольный завод». Помимо этого, ООО «Первая мельница» пытается остановить котельную, которая обеспечивает теплом несколько зданий в Канавинском районе Нижнего Новгорода.

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