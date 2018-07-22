Великий Новгород, 22 июля, 2018, 23:14 — ИА Регнум. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сегодня, 22 июля, своим указом установил карантин по африканской чуме свиней (АЧС) в четырёх районах области — в связи с очагом заболевания на площадке откорма крупного свиноводческого комплекса ООО «Новгородский бекон» в деревне Волот Волотовского района. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, карантин введён на территории Волотовского района, а также соседних с ним Солецкого, Старорусского и Шимского районов. Ограничительные мероприятия вводятся до 21 августа 2018 года включительно.

Guido Gerding Свиньи

На территории эпизоотического очага и угрожаемых зон запрещены убой животных, вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, реализация и закупка животных у населения, все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов, проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением животных.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, очаг АЧС на откормочной площадке ООО «Новгородский бекон» был выявлен 21 июля. Точное количество заражённых животных не сообщается. В пресс-службе компании заявили, что «вирус был обнаружен у незначительного числа животных». В ближайшее время все животные, размещенные на откормочной площадке, будут уничтожены, а сама площадка очищена.