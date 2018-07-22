Москва, 22 июля, 2018, 22:55 — ИА Регнум. Из-за принятия нового закона, изменившего формулу зачета срока содержания под стражей в срок наказания, будет сокращен срок наказания у 100 тысяч заключенных, сообщила 22 июля газета «Московский комсомолец».

Винсент Ван Гог. Прогулка заключенных (фрагмент). 1890

«У части осужденных будет просто смягчено наказание в виде снижения срока. Непосредственно же освобождению подлежит, по нашим предварительным подсчетам, около 14 тыс. человек», — сказал замглавы ФСИН Валерий Максименко в интервью «Московскому комсомольцу».

Максименко пояснил, что пока еще никого не освободили, так как нужно время для реализации норм нового закона.

По словам замдиректора ФСИН, заключенные могут сами подать ходатайство в суд о пересчете срока, либо это за них сделают сотрудники ФСИН.

Процедура пересчета сроков будет выполняться не единовременно, пересчетом срока займутся суды.

Напомним, что 14 июля вступил в силу закон, согласно которому один день в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии или к двум дням в колонии-поселении. Срок в СИЗО будет учтен и при отбывании других видов наказания.

Нововведение не распространяется на тех, кто отбывает наказание в колонии строгого и особо строгого режима, а также на осужденных пожизненно за особо тяжкие преступления.