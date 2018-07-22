Астрахань, 22 июля, 2018, 21:27 — ИА Регнум. В Астраханской области из-за опрокидывания лодки утонули трое детей. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Астраханской области.

Гайдук Лодка

Трагедия произошла 22 июля на реке Бузан (Володарский район) в 10−15 метрах от берега.

«Произошло опрокидывание лодки, — говорится в сообщении. — … Предварительно утонуло 3 ребенка — 2009 г.р., 2010 г.р., 2003 года рождения».

Отмечается, что всего в лодке находилось 9 человек. В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники специальных служб.

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