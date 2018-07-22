Пекин, 22 июля, 2018, 21:05 — ИА Регнум. По отчетам китайского автоконцерна SAIC Motor, штаб-квартира и производственные мощности которого находятся в Шанхае, в первом полугодии 2018 года зафиксирован почти 11-процентный рост продаж автомобилей, что в абсолютных цифрах составляет 3,5 млн единиц, сообщает 22 июля Синьхуа.

En.wikipedia.org Логотип SAIC

По сведениям, полученным от автопроизводителя, только за июнь было продано 554,1 тыс. автомашин, при этом продажи увеличились на 7,2%.

Отдельную отчетность компания представила по автомобилям SAIC на новых источниках энергии (NEV). Объем их продаж в первом полугодии также вырос, причем, значительно опережающими темпами — более, чем на 275% или 57,4 тыс. единиц. По ожиданиям руководства концерна, по итогам года будет продано более 600 тыс. автомобилей NEV.

В международном рейтинге Fortune-500, отражающем динамику конкуренции пятисот ведущих автопроизводителей в мире, SAIC Motor в настоящее время занимает 36 место.

Отмечается также, что в 2017 году выручка от автопродаж составила 129 млрд долларов.