Североуральск, Свердловская область, 22 июля, 2018, 21:01 — ИА Регнум. Последствия аварии в свердловском Североуральске пока не устранены до конца. Такой вывод можно сделать из сообщения на официальном городском сайте.

Грязная вода

Так, администрация города предупреждает местных жителей о том, что 23 июля выдача бутилирванной воды продолжится. А на площади Мира все желающие смогут набрать воду в свои ёмкости из цистерны.

Показатель цветности уже давно находится в пределах нормы. А вот мутность воды в водопроводе в три и больше раза превышает максимально допустимый уровень.

Напомним, 16 июля в русле реки Калья произошёл провал. Грязь попала в водопровод. Вечером 19 июля авария была устранена. Теперь идёт процесс обеззараживания водопроводной воды. Пить её нельзя.