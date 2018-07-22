Вашингтон, 22 июля, 2018, 20:36 — ИА Регнум. Небольшой самолёт, пролетевший 21 июля над частным гольф-клубом президента США Дональда Трампа, перехватил истребитель военно-воздушных сил (ВВС) США. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на военных.

U.S. Air Force Истребитель ВВС США

«Истребитель ВВС США перехватил небольшой самолет, пролетевший над частным гольф-клубом», — передает вещатель.

Пилота воздушного судна, которое совершило посадку в аэропорту Питтстауна (штат Нью-Джерси) «без инцидентов», встретили сотрудники полиции.

Отмечается, что Трамп прибыл в Нью-Джерси 20 июля.

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