Салехард, 22 июля, 2018, 19:42 — ИА Регнум. На Ямале бушуют обширные природные пожары на общей площади 253,5 гектара. Горят леса в Красноселькупском, Надымском, Приуральском, Пуровском и Тазовском районах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в противопожарной службе МЧС по ЯНАО.

wildfire Лесной пожар

В ликвидации огня задействовано более 160 человек. Причиной возгораний стали грозы. Днём ранее, 21 июля, площадь природных пожаров была в два меньше — 121,7 гектаров, а 20 июля — всего 11,5 га.

В МЧС по ЯНАО информируют, что 22 июля зарегистрировано десять лесных пожаров. С официального начала пожароопасного сезона ямальские леса горели уже более 60 раз, сообщают спасатели.