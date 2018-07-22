Москва, 22 июля, 2018, 16:45 — ИА Регнум. В Московский регион на смену ливневым дождям придут солнце и 30-градусная жара, сообщили в Гидрометцентре России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

По данным метеорологов, 25 июля в столицу России придет антициклон: атмосферное давление начнет расти, установится солнечная погода, а «субтропические» осадки прекратятся.

25 июля синоптики ожидают +27…+28 С, 26 июля — до +30 С, а 27 и 28 июля — перехода через 30-градусную отметку.