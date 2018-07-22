Калуга, 22 июля, 2018, 16:16 — ИА Регнум. 35 управляющих компаний Калужской области, из 50, которые ненадлежащим образом выполняют свои полномочия, в ближайшее время решениями судов могут вообще лишиться лицензий, а остальные недобросовестные компании скорее всего останутся без лицензии к концу 2018 года. Об этом заявил на встрече с журналистами и.о. начальника Государственной жилищной инспекции Калужской области Алексей Дулишкович, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru И.о. начальника Государственной жилищной инспекции Калужской области Алексей Дулишкович

По словам главы ведомства, о каких конкретно управляющих компаниях идёт речь будет сообщено дополнительно. В настоящее время в калужском регионе работают 214 управляющих компаний.

До своего нового назначения начальником Государственной жилищной инспекции области, Алексей Дулишкович возглавлял Управление экономики и имущественных отношений города Калуги, а ранее Дулишкович, в течение 10 лет руководил Следственным отделом по городу Калуги СКР.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 декабря 2017 года журналист портала «Калуга-24», депутат городской думы Калуги Владислав Сахарчук во время пресс-конференции Владимира Путина обратил внимание президента России на недобросовестную деятельность региональных управляющих компаний, которые занимаются сбором денег с населения, но не расплачиваются с ресурсоснабжающими организациями, а затем «банкротятся» и исчезают. В частности, Сахарчук назвал калужские управляющие компании криминализированной сферой.

Так, лишь 65 из 80 лицензированных УК Калуги действительно управляют жилищным фондом. Примерно 30% компаний аккумулируют собранные с жильцов средства и выводят их через различные фирмы и фонды на «неизвестные нужды». При этом действуют они через частные расчётные центры, созданные учредителями этих компаний.