Калуга, 22 июля, 2018, 16:12 — ИА Регнум. В Калужской области, перед судом предстанет житель Обнинска, уличенный в покушении на убийство матери и посягательстве на жизнь полицейского. Об этом 22 июля сообщила корреспонденту ИА REGNUM следователь следственного отдела по городу Обнинск СУ СК России по Калужской области Елена Мосина.

Kaluga.sledcom.ru Орудие преступления

По её словам, в августе 2017 года, в ходе ссоры с матерью мужчина нанес ей множественные удары молотком, причинив телесные повреждения. По этому случаю правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Между тем, в рамках расследования данного уголовного дела в ноябре 2017 года, домой к хулигану пришёл участковый полиции, которому было поручено доставить мужчину в психиатрическую больницу для производства соответствующей экспертизы. Однако, мужчина оказал полицейскому сопротивление, напал на него и стал наносить удары туристическим мачете, причинив стражу порядка резаные раны обеих кистей с нарушением функций пальцев. Впрочем, полицейскому с напарником удалось отразить нападение.

«Проведенной психиатрической экспертизой установлено, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством, не позволяющем ему осознавать характер своих действий и руководить ими, в связи, с чем уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении к напавшему на полицейского принудительных мер медицинского характера», — сказала Елена Мосина.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, следственными органами было возбуждено уголовное дело в отношении 24-летних братьев-близнецов, проживающих в Брянской области, которые 1 января 2017 года были задержаны в состоянии наркотического опьянения сотрудниками полиции при попытке совершить кражу из квартиры в Калуге.

По дороге в отдел полиции, задержанные попытались самовольно покинуть служебный автомобиль. В районе пересечения калужских улиц Беговая, Анненки и Вишневского завязалась борьба, в ходе которой задержанные оказали полицейским активное сопротивление и нанесли ножом несколько ударов в область головы сотрудникам полиции.

Освободившись, злоумышленники попытались завладеть автомобилем калужанки, в который запрыгнули на ходу. Однако женщине удалось покинуть машину и вытащить ключи из замка зажигания. Напавшие на полицейских были задержаны сотрудниками Росгвардии.