Киев, 22 июля, 2018, 16:09 — ИА Регнум. Андрей Рябинский — руководитель промоутерской компании «Мир бокса» — раскритиковал украинского лидера Петра Порошенко за его комментарий по поводу победы Александра Усика (Украина) над Муратом Гассиевым (Россия).

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Как он написал в твиттере, Порошенко, который назвал Усика символом «украинской борьбы», связывает успех спортсмена с политикой: «Как … достали уже все переводить в политику! Идиотизм!».

Ранее бывший украинский боксер Виталий Кличко, занимающий сейчас пост мэра Киева, так прокомментировал победу соотечественника над Гассиевым: «Это был поединок сильных. … в Москве снова прозвучал победный украинский гимн и подняли наш национальный флаг! Спасибо, Александр! Слава Украине!».

Как сообщало ИА REGNUM, Усик победил Гассиева в финале WBSS, завоевав 4 чемпионских пояса, включая титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе.