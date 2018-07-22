Калуга, 22 июля, 2018, 16:01 — ИА Регнум. Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Калугаэнерго» подвел итоги работы с потребителями в первом полугодии 2018 года. За 6 месяцев в Центры обслуживания потребителей филиала поступило 108 805 обращений. Об этом 22 июля сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель энергокомпании Наталья Копоня.

Mrsk-cp.ru Калужане предпочитают лично обращаться в офисы обслуживания потребителей

По её словам, чаще всего потребители обращаются по вопросам, связанным с технологическим присоединением к электросетям, коммерческим учетом (заменой и установкой счетчиков), техническим обслуживанием сетей, отключениями электроэнергии, в том числе плановыми.

Большинство обращений поступает посредством телефонной связи (93% обращений за полгода). Также потребители предпочитают лично обращаться за консультацией в Офисы обслуживания потребителей (ООП) — 4926 обращений за 6 месяцев 2018 года. Энергокомпания использует современные технологии и каналы коммуникации, чтобы сделать процесс взаимодействия с клиентами максимально удобным, доступным и комфортным. Все большей популярностью пользуется обращение через «Интернет-приемную» на сайте компании — 2164 обращения за первое полугодие 2018 года.

Одна из самых востребованных услуг — технологическое присоединение к электросетям, количество обратившихся в подразделения «Калугаэнерго» по этому вопросу постоянно увеличивается. За 6 месяцев 2018 года в филиал «Калугаэнерго» поступило 4654 заявки на технологическое присоединение, что на 137 больше, чем за аналогичный период 2017 года.

«Кроме того, филиал «Калугаэнерго» в числе дополнительных сервисов предлагает услугу «Сопровождение ТП», когда выполнение работ, относящихся к компетенции клиента, берет на себя электросетевая компания. Филиал «Калугаэнерго» имеет значительный опыт и все необходимые материально-технические ресурсы для качественного и быстрого подключения энергопринимающих устройств потребителей к сетевой инфраструктуре. При заказе услуги клиент получает «под ключ» полный комплекс мероприятий по техприсоединению объекта к электрическим сетям с гарантией качества: от оформления необходимых документов до строительно-монтажных работ и подключения объекта к электросети», — заявила Наталья Копоня.