Дамаск, 22 июля, 2018, 15:19 — ИА Регнум. Министры иностранных дел Сирийской Арабской Республики и Южной Осетии Валид Муаллем и Дмитрий Медоев подписали соглашение об установлении дипломатических отношений между двумя странами. Об этом сегодня, 22 июля, сообщает агентство SANA.

Рукопожатие

В рамках переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран обсуждалась важность начала двусторонних отношений между Сирией и Южной Осетией в различных сферах.

После того, как дипломатические отношения между двумя странами будут прочно установлены, предполагается подписание ряда двусторонних отношений, которые «станут важной основой для их отношений и интересов народов обеих стран».

Напомним, что президент Южной Осетии Анатолий Бибилов уже пригласил президента Сирии Башара Асада посетить республику с визитом.