В России началась разработка ракеты-носителя «Союз-5» — Рогозин
Москва, 22 июля, 2018, 15:18 — ИА Регнум. Российские конструкторы приступили к разработке новой ракеты-носителя «Союз-5». Об этом написал 22 июля в своём Twitter директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«РКК «Энергия», РКЦ «Прогресс» и НПО «Энергомаш» приступили к работе над созданием «Союз-5», — говорится в сообщении.
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Также Рогозин отметил, что затем конструкторы начнут работать по проекту сверхтяжёлой ракеты.
https://twitter.com/Rogozin/status/1020761587450294272
Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля на совещании с работниками космической отрасли президент РФ Владимир Путин потребовал от Роскосмос» добиться прорывных успехов в освоении космоса.
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