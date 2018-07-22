Великий Новгород, 22 июля, 2018, 15:02 — ИА Регнум. С откормочной площадкиООО «Новгородский бекон» в Волотовском районе Новгородской области, где выявлен очаг африканской чумы свиней (АЧС), осуществлялись поставки на мясоперерабатывающее предприятие «Великоновгородский мясной двор», также входящее в группу компаний «Адепт». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Новгородской области.

(сс) StockSnap Свинья

По данным регионального министерства сельского хозяйства, предприятие закупает сырьё в различных регионах страны, так что остановка поставок из Волотовского района кардинально не скажется на его работе.

«Ветеринарная служба предприятия осуществляет жёсткий входной контроль и сертификацию качества готовой продукции», — заявили в новгородском минсельхозе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, площадка откорма ООО «Новгородский бекон» в Волотовском районе является самостоятельным подразделением группы компаний «Адепт». Отгрузка всей продукции свиноводческого комплекса была прекращена 20 июля после отбора проб заболевших животных. Количество инфицированных свиней не сообщается.

Власти Новгородской области проинформировали о том, что очаг АЧС был оперативно купирован, предпринимаются все меры для недопущения распространения инфекции.