Вашингтон, 22 июля, 2018, 14:55 — ИА Регнум. Приглашение президента России Владимира Пуктина в Вашингтон может перевести отношения между РФ и США на новый уровень, считает советник экс-президента США Рональда РейганаСюзан Мэсси. Об этом сообщает 22 июля РИА Новости.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Путин

По словам Мэсси, президент США Дональд Трамп«сделал очень хороший шаг», пригласив главу российского государства.

«Пришло время американцам увидеть Путина», — цитирует агентство слова советника.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля пресс-секретарь президента США Сара Сандерс заявила, что Дональд Трамп намерен пригласить российского лидера в Вашингтон осенью 2018 года.

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