Шанхай, Китай, 22 июля, 2018, 14:50 — ИА Регнум. Власти Китайской Народной Республики эвакуировали почти 400 тыс. человек из Шанхая и провинций Чжэцзян и Цзянсу из-за обрушившегося на восточное побережье Китая тайфуна «Ампил». Об этом сегодня, 22 июля, сообщает агентство «Синьхуа».

Russian.news.cn Тайфун в Шанхае

Информация о жертвах или пострадавших в результате воздействия тайфуна пока не поступала.

Стоит отметить, что это уже десятый по счету тайфун в этом году, который обрушивается на острова Чунмин возле Шанхая. Однако, это только третий тайфун с 1949 года который обрушивается непосредственно на Шанхай.

Сейчас тайфун продвигается вглубь материка на северо-запад. Завтра он достигнет провинции Шаньдун. Власти ожидают наводнений из-за обильных осадков, которые несет с собой тайфун «Ампил».

Аварийные службы Китая работаю в экстренном режиме.