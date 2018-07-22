Тюмень, 22 июля, 2018, 14:33 — ИА Регнум. Четвертый книжный фестиваль «Пикник книг», который пройдет 28 июля в Тюмени в рамках Дня города, приурочен к 55-летию Тюменского регионального отделения Союза писателей России, сообщает информационное агентство «Тюменская линия».

Николай Богданов-Бельский. Ценители книг (Учение-свет). Начало 1920-х

Праздник любителей литературного русского языка будет проходить на четырех площадках. Особо стоит выделить «Слово», где издательства представят свои новинки и «Литературное кафе», где состоятся встречи с писателями.