Москва, 22 июля, 2018, 14:28 — ИА Регнум. Сегодня на одной из «экзотических», но популярных и приятных площадок Москвы — на крыше павильона «Рабочий и колхозница», что на ВДНХ, выступит со своей программой из смеси рока, электроники и гранжа группа Ocean Jet.

Константин Маковский. Музыкальный вечер. 1906

А вообще каждый четверг и каждое воскресенье, начиная с середины июня, здесь в комфортной обстановке на мягких пуфиках-креслах, удобных стульях и просто на пледах можно послушать самую разнообразную музыку — инди-рок, ритм-энд-блюз, фолк, эстраду и так далее — благо в Москве есть поклонники буквально всего.

Есть и визуальное удовольствие: если посмотреть вниз — впечатляющая панорама выставки достижений, если вверх — грандиозная многометровая статуя в непосредственной близости.