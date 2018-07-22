Тегеран, 22 июля, 2018, 13:21 — ИА Регнум. На юге Исламской республики Иран произошли два землетрясения магнитудой 4,7 и 5,7. Об этом сегодня, 22 июля, сообщает агентство IRNA со ссылкой на Иранский сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета.

(сс) Angelo Giordano Трещина в земле

Землетрясения произошли в провинции Хормозган на юге Ирана. Первые толчки магнитудой 4,7 были зафиксированы в 9:32 по местному времени (8:04 по московскому времени).

Второе землетрясение произошло через три минуты после первого. Его магнитуда составила 5,7.

Очаги землетрясения залегали на глубине 22 и 8 километров соответственно.

Сообщения о жертвах или разрушениях пока не поступали. Тем не менее власти направили в районы землетрясения группы спасателей.