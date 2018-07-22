Дамаск, 22 июля, 2018, 12:34 — ИА Регнум. За минувшие два дня неопознанные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) дважды приближались к российской авиабазе «Хмеймим» в сирийской провинции Латакия. Об этом сегодня, 22 июля, сообщил журналистам представитель авиабазы «Хмеймим».

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

21 июля с наступлением темного времени суток российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) авиабазы «Хмеймим» на значительном удалении была выявлена малоразмерная воздушная цель (БПЛА) неизвестной принадлежности, приближавшаяся к российскому военному объекту.

Штатные зенитные огневые средства авиабазы «Хмеймим» уничтожили воздушную цель.

22 июля ситуация повторилась. Неизвестные БПЛА также приблизились к периметру авиабазы «Хмеймим» и были уничтожены штатными средствами ПВО.

Материального ущерба российского базе не нанесено.