Вашингтон, 22 июля, 2018, 12:37 — ИА Регнум. Ежегодный рейтинг 50-ти самых высокооплачиваемых музыкантов планеты опубликовали 20 июля эксперты американского журнала Billboard.

(сс) FirmBee Гитарист

На первой строчке рейтинга — рок-группа из Ирландии U-2. Ирландцы заработали за год, по данным Billboard, 54 млн долларов.

Вторым в топ-листе стал кантри-музыкант из США Гарт Брукс, заработавший 52,2 млн долларов, в основном за счет гастрольных туров.

Третей в списке стала группа Metallica, с доходом 43,2 млн долларов. При этом группа заняла первое место по доходу от продажи своих альбомов.

Следующими в рейтинге стали Бруно Марс с $40,7 млн, Эд Ширан, заработавший $31,3 млн, и Леди Гага с $29,7 млн, Билли Джоэл — 29,2 млн, Guns N' Roses — 27,8 млн, Роджер Уотерс 27,2 млн и Coldplay 26,5 млн долларов.

Всего в топ-50 вошли 24 исполнителя рок-музыки, девять исполнителей поп-музыки, девять кантри-музыкантов и восемь исполнителей в жанре хип-хоп и R&B.

Большинство вошедших в список музыкантов выступают уже более 20 лет и большую часть своих доходов получили с концертной деятельности.

Лишь двое музыкантов из списка не ездили в гастрольные туры. Это рэпер Дрейк, заработавший с помощью стриминговых сервисов 9 млн долларов, и Тейлор Свифт, получившая 5 млн долларов дохода с продажи своего альбома.

Следует отметить, что ранее список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей опубликовал Forbes. В топ-10 здесь попали музыканты U-2 (6-е место рейтинга), Coldplay (7-е место) и Эд Ширан (9-е место).