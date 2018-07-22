В ЮАР вооружённые неизвестные расстреляли микроавтобус с людьми
Йоханнесбург, ЮАР, 22 июля, 2018, 11:52 — ИА Регнум. В Южно-Африканской Республике группа вооруженных людей атаковала микроавтобус. Об этом сегодня, 22 июля, сообщает телеканал eNCA.
(сс) anmarcust
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По данным телеканала, в микроавтобусе находились члены ассоциации таксистов, которые направлялись в Йоханнесбург из провинции Квазулу-Наталь. Они возвращались с похорон своего коллеги.
Группа вооруженных людей выбежала из кустов и открыла стрельбу по микроавтобусу.
В результате нападения погибли 11 человек. Ещё четверо получили ранения.
Полиция ищет нападавших.