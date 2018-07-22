Челябинск, 22 июля, 2018, 11:12 — ИА Регнум. Более 160 горняков эвакуированы с угольной шахты «Центральная» в Челябинской области. Об этом сегодня, 22 июля, сообщает пресс-центр Главного управления МЧС России по Челябинской области.

Николай Касаткин. Отдыхающий шахтер. 1894

Ранее сегодня стало известно, что в шахте началось горение досок на горизонте «600». На поверхность был поднят 161 шахтер. Никто не погиб и не пострадал.

Инцидент не повлиял на работоспособность шахты. После того как пожар был ликвидирован, шахта заработала в штатном режиме.