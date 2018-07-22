Ханой, 22 июля, 2018, 11:01 — ИА Регнум. Число жертв наводнения во Вьетнаме возросло до 20 человек. Об этом сегодня, 22 июля, сообщает VN Express.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Затопленная дорога. Вьетнам

Напомним, в Юго-Восточной Азии сейчас сезон муссонных дождей. Практически во всех странах региона происходят наводнения.

Во Вьетнаме от наводнений и схождения оползней наиболее пострадала провинция Йенбай. Там погибли 10 человек, разрушены более 600 домов.

На данный момент всего из-за наводнений и их последствий во Вьетнаме погибли 20 человек. Ещё 14 получили ранения. 16 до сих пор числятся пропавшими без вести.