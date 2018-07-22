Тель-Авив, Израиль, 22 июля, 2018, 10:18 — ИА Регнум. Власти Израиля эвакуировали из Сирийской Арабской Республики членов террористической организации «Белые каски». Об этом сегодня, 22 июля, написал на своей странице в сети микроблогов Twitter официальный представитель министерства иностранных дел Израиля Эммануэль Нахшон.

Idf.il Израильско-сирийская граница

«По просьбе США, Канады и европейских стран Израиль завершил гуманитарную операцию по спасению членов сирийской гражданской организации («Белые каски») и их семей», — пишет Нахшон.

Он уточнил, что боевики «Белых касок» были эвакуированы из зоны боевых действий на юге Сирии в «соседнюю страну». В какую именно, не уточняется.

Ранее Армия обороны Израиля заявила, что обеспечит эвакуацию «Белых касок» из Сирии.

Напомним, террористическая организация «Белые каски» прославилась инсценировками нападений якобы сирийских правительственных сил на мирное население. Боевики этой организации создавали постановочные видеоматериалы, на которых якобы запечатлены последствия авиаударов российских и сирийских ВВС, а также последствия якобы «химических атак» сирийских войск против мирного населения.

Все эти лживые материалы использовались западной пропагандой для оправдания массированных ракетных ударов по Сирии или наземного вторжения. Однако ложь «Белых касок» быстро разоблачалась.

Тем не менее на Западе эту террористическую организацию именуют «гражданской организацией», которая якобы оказывает гуманитарную помощь мирному населению, угнетаемому «кровавым режимом Асада». При этом сами мирные жители Сирии не раз заявляли, что «Белые каски» — обычные террористы и провокаторы.