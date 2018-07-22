Канберра, 22 июля, 2018, 10:04 — ИА Регнум. В Австралии жительница города Аделаида Ширли Поттер потеряла зрение из-за того, что воспользовалась тушью для ресниц, срок годности которой завершился 20 лет назад. Об этом сегодня, 22 июля, пишет Independent.

(сс) Bru-nO Тушь

Пенсионерка использовала косметическое средство перед посещением вечеринки со своими дочерьми. На следующий день глаза женщины покраснели и воспалились. Вскоре она почувствовала сильное жжение в обоих глазах, несмотря на то, что левым глазом она от рождения ничего не видит.

По какой-то причине только спустя несколько месяцев женщина обратилась к офтальмологу. В итоге медики обнаружили у неё серьёзную глазную инфекцию, которая могла возникнуть в том числе, ь от использовании просроченной косметики.

Назначенное врачами лечение не помогло, и женщина полностью ослепла. Возможно, её зрение частично восстановится в течение ближайших трёх лет.

В связи с этим эксперты напомнили, что срок годности косметики обычно не превышает шести месяцев.