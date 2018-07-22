Москва, 22 июля, 2018, 09:51 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы, бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Николай Валуев («Единая Россия») прокомментировал поражение российского боксёра Мурата Гассиева в бою с украинским боксёром Александром Усиков в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS). Об этом сегодня, 22 июля, сообщает РИА Новости.

Цитата из м/ф «Метеор на ринге». реж Борис Дёжкин. 1970. СССР Атакует

«Усик был объективно сильнее. Практически все раунды были за ним. Он не дал Мурату реализовать свои сильные стороны. Это самый главный вывод», — сказал Валуев.

Напомним, в ночь на 22 июля в Москве состоялся финал Всемирной боксерской суперсерии в тяжелом весе. Боксёр Усик победил Гассиева единогласным решением судей. Таким образом, Усик тал абсолютным чемпионом мира (по версиям WBC, IBF, WBO, WBA), а также завоевал Кубок Мохаммеда Али.