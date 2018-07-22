Дамаск, 22 июля, 2018, 09:39 — ИА Регнум. В южных сирийских провинциях Дераа и Эль-Кунейтра сирийская правительственная армия вернула под свой контроль 21 населенный пункт. Об этом сегодня, 22 июля, сообщает сирийское агентство SANA.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Контроль над населенными пунктами перешел к сирийской правительственной армии в результате переговоров и отказа боевиков продолжать вооруженное сопротивление.

Часть бандформирований пошла на примирение с властями. Другие решили вместе со своими семьями перебраться в сирийскую провинцию Идлиб, которая всё ещё находится под контролем террористов. Накануне в Идлиб с юга Сирии выехали на автобусах 2,8 тыс. человек.

Сейчас идут активные переговоры по выводу террористов группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из города Нава к западу от административного центра Дераа. Предполагается, что террористы и их семьи будут вывезены в Идлиб.

В Эль-Кунейтре боевики всё ещё контролируют 10 населенных пунктов, расположенных недалеко от Голанских высот. Если переговоры увенчаются успехом, то боевики уже сегодня могут начать сдавать оружие.