Вашингтон, 22 июля, 2018, 09:32 — ИА Регнум. Вице-президент США Майк Пенс прокомментировал российско-американский саммит на высшем уровне, который состоялся в Хельсинки 16 июля. Об этом сегодня, 22 июля, сообщает телеканал ABC.

Kremlin.ru Перед началом переговоров

По словам Пенса, президент США Дональд Трамп был готов пойти на политический риск перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным.

В целом Пенс отметил, что европейское турне Трампа было успешным. Президент принял участие в саммите военного блока НАТО, посетил Великобританию, а затем вел переговоры с Путиным в Хельсинки.

«Он встретился с союзниками в Европе, даже встретился с президентом Российской Федерации, сказав, по его словам, что он скорее бы пошел на политический риск для достижения мира, чем рискнул бы миром ради политики», — заявил Пенс.

Напомним, что первые полноформатные переговоры Путина и Трампа состоялись в столице Финляндии 16 июля. Никаких значимых результатов эти переговоры не принесли, однако Трамп намерен пригласить Путина в Вашингтон осенью 2018 года.