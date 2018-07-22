Токио, 22 июля, 2018, 09:31 — ИА Регнум. Организаторы Олимпийских игр 2020 года в Японии определились с обликом и именами талисманов соревнований. Об этом сообщает официальный сайт оргкомитета Олимпиады в Японии.

Petr Kratochvil Символ Олимпийских игр

Отмечается, что талисманом Олимпиады стал Мирайтова (Miraitowa) — персонаж цвета «индиго», обладающий способностью мгновенного перемещения. Параолимпийский талисман — Сомэйти (Someity). Он умеет летать, «разговаривать с камнями и ветром» и обладает способностью телекинеза.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта 2020 года в японской Фукусиме возьмёт своё начало эстафета олимпийского огня Олимпийских игр 2020 года.

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