Киев, 22 июля, 2018, 09:19 — ИА Регнум. Боксёру-тяжеловесу Александру Усику следует присвоить звание героя Украины. Об этом написал в своём Facebook украинский премьер-министр Владимир Гройсман.

Цитата из м/ф «Жил-был пес». реж Эдуард Назаров. 1982. СССР Радости нет предела

По словам главы правительства Украины, победа Усика над российским боксёром Муратом Гассиевым является «историческим событием».

«Предложу президенту (Украины Петру Порошенко) присвоить Александру звание героя Украины!» — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко написал в своём Twitter, что «ни минуты не сомневался» в победе боксера Александра Усика в бою с Муратом Гассиевым за титул чемпиона мира в первом тяжелом весе.

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