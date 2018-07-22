Вашингтон, 22 июля, 2018, 09:10 — ИА Регнум. В американском штате Флорида с космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета-носитель Falcon 9 с канадским коммуникационным спутником Telstar 19 Vantage. Трансляцию запуска ракеты-носителя ведет компания SpaceX.

Spacex.com Запуск

Успешный пуск состоялся в 8:50 по московскому времени. Выводимый на околоземную орбиту спутник канадской компании Telesat предназначен для передачи широкополосного сигнала в Северной и Южной Америке. Также он будет обеспечивать сигнал WiFi для авиапассажиров над северной частью Атлантического океана.

Выведение спутника на орбиту должно состояться через 32 минуты после старта. Срок работы спутника на орбите — 15 лет. Вес аппарата — 7 тонн.

Особенностью нынешнего старта Falcon 9 является то, что SpaceX использует новую и более мощную первую ступень ракеты Block 5. В компании пояснили, что новая первая ступень более мощная и позволяет подготовить её к повторному старту в более короткие сроки.

После запуска первая ступень Falcon 9 должна совершить посадку на баржу в Атлантике.