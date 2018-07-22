Лос-Анджелес, США, 22 июля, 2018, 08:55 — ИА Регнум. В отношении голливудского актёра Энтони Андерсона проводится расследование. Об этом накануне, 22 июля, сообщает телеканал ABC News.

Цитата из к/ф «Кенгуру Джекпот». реж Дэвид МакНэлли. 2003. США, Австралия Энтони Андерсон

Представители правоохранительных органов рассказали журналистам, что у них есть сообщение о преступлении, в котором Андерсон значится подозреваемым.

Оказалось, что заявление на Андерсона подала некая женщина, которая утверждает, что актёр напал на неё более года назад. Утверждается, что инцидент произошел во время деловой встречи.

Представитель Андерсона заявил, что актёр отвергает все обвинения. Также он отметил, что полиция пока не связывалась с Андерсоном или его представителями.

Напомним, 47-летний Андерсон снялся в нескольких десятках фильмов. Наиболее известны его роли в фильмах «Отступники», «Трансформеры», «Очень страшное кино» (3 и 4-я части), «Дом большой мамочки», «Кенгуру Джекпот», «Я, снова я и Ирэн», «Крик 4» и ряд других.

В 2015 году Андерсон был удостоен премии Image Awards в категории «Лучший актер комедийного сериала» за роль Андре Джонсона в сериале «Черноватый».