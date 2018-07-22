Брюссель, 22 июля, 2018, 08:53 — ИА Регнум. Политическая система, которой является Евросоюз, уникальна, и её невозможно напрямую скопировать другим государствам, заявил в интервью изданию Paris Match премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.

Карл Брюллов. Нарцисс. 1819

По его словам, сегодняшний ЕС — «уникальная политическая конструкция».

«Мы не должны рассчитывать на прямое копирование наших ценностей и нашей демократической системы Москвой или Стамбулом», — заявил Шарль Мишель.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая Шарль Мишель в ходе выступления в штаб-квартире Европарламента в Брюсселе заявил, что граждане ЕС перестали доверять национальным и межгосударственным институтам власти ЕС.

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