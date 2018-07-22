Ишим, Тюменская область, 22 июля, 2018, 09:05 — ИА Регнум. В Ишиме оштрафовано предприятие за сброс загрязненных сточных вод, а также сильный неприятный запах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Тюменской прокуратуры.

Загрязнение

Ишимцы в 2017 году неоднократно сообщали в региональное управление Росприроднадзора по Тюменской области о вони, исходящей от различных предприятий. К примеру, от отходов производства ЗАО «Племзавод Юбилейный». Кроме того, предприятие было замечено общественностью в сбросе загрязнённых сточных вод в реку Карасуль. Совместно с природоохранной прокуратурой были проведены надзорные мероприятия, отобраны пробы.

Выяснилось, что сброс сточных вод осуществлялся ЗАО «Племзавод Юбилейный» с превышением установленных нормативов. Руководству предприятия было выписано представление. В июне 2018 года департамент недропользования и экологии Тюменской области предоставил ЗАО «Племзавод Юбилейный» для сброса сточных вод озеро без названия, расположенное вблизи производственной площадки завода.

Но и после этого жалобы населения на едкий запах продолжались. Было установлено, что сточные воды с производственной площадки племзавода поступают сперва в озеро, а потом уже по прорытой канаве к дамбе и по трубе, расположенной в теле дамбы, поступают в болото без названия. Тогда как разрешения на сброс сточных вод в болото у ЗАО «Племзавод Юбилейный» отсутствует. Помимо этого, выявлено многократное превышение допустимой концентрации загрязняющих веществ даже на противоположном берегу от точки сброса.

Управление Росприроднадзора составило административный протокол в отношении вышеуказанного завода по ч.4 ст.8.13 КоАП РФ («Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение»), а также по ст.7.6 КоАП РФ («Использование водного объекта без документов»). Предприятие было оштрафовано на общую сумму 100 тыс. рублей.

Помимо оштрафованного предприятия, ишимцы называют ещё два источника зловония в городе — завод по переработке пшеницы, где производят глютен, спирт, кормовую смесь для животных, а также местного мясокомбината.

«В Ишиме сложилась неблагоприятная экологическая обстановка. Ликвидация загрязнений воздуха вредными выбросами начнётся после заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, в конце июля-начале августа. За ходом принятых мер будет следить, в частности, и наша организация», — прокомментировала обстановку со зловонием в Ишиме заместитель руководителя старшего инспектора по охране природы Тюменской области Ирина Антипкина порталу 72.ru.