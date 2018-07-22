Токио, 22 июля, 2018, 08:32 — ИА Регнум. Министерство обороны Японии намерено скорректировать в сторону увеличения бюджет, выделенный на размещение в стране двух наземных комплексов противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore. Об этом сегодня, 22 июля, пишет Mainichi Shimbun со ссылкой на чиновников.

Комплекс противоракетной обороны Aegis Ashore

Затраты на создание этих элементов ПРО могут быть увеличены на 20−30% от первоначальных расчетов. Вызвано это тем, что, помимо самих установок ПРО, японские власти рассчитывают закупить у США несколько мощных радаров, эффективность которых будет в два раза выше, чем у штатных радаров комплексов.

Напомним, что власти Японии приняли решение разместить на своей территории элементы системы ПРО Aegis Ashore в декабре 2017 года, на фоне очередных баллистических испытаний в КНДР. Два комплекса ПРО будут размещены в префектурах Акита и Ямагути. Предполагается, что эти комплексы смогут защитить всю территорию Японии, мимо которой неоднократно пролетали ракеты, выпущенные во время испытаний в КНДР.

Известно, что один комплекс ПРО Aegis Ashore стоит примерно $890 млн. Ввод в эксплуатацию этих комплексов может состояться только в 2023 году.